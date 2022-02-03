Tesla отзовет более 800 тыс. электромобилей из-за проблемы с сигналом ремня безопасности

Tesla отзовет более 817 тыс. электромобилей в США из-за проблем со звуковым сигналом ремня безопасности. Из-за сбоя в программном обеспечении звуковое оповещение может не сработать, когда водитель заводит автомобиль с непристегнутым ремнем.

Речь идет об элеткрокарах Model S и Model X 2021-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов, сообщил Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA). По данным регулятора, данные модели не соответствуют федеральному стандарту безопасности транспортных средств, поскольку сигнал ремня безопасности не активируется.

Ожидается, что Tesla выполнит обновление программного обеспечения для решения этой проблемы. В Tesla признали наличие сбоя, добавив, что компании неизвестно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой.

Накануне стало известно, что Tesla по решению NHTSA отзовет 53,8 тыс. электрокаров в США из-за ошибки в системе автономного управления. Электромобили не останавливались перед знаком «Стоп» на перекрестке и продолжали движение.

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