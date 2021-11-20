Аналитики считают, что скоро Tesla будет принадлежать половина рынка электромобилей

Аналитики финансовой компании Wedbush установили целевую цену акций Tesla в размере $1,4 тысячи за акцию. На данный момент стоимость одной акции Tesla превышает $1,1 тысячу. При этом самый оптимистичный вариант упоминает уровень $1,8 тысяч.

Как передает Electrek, аналитик компании Дэн Айвс, который входит в топ-10 биржевых аналитиков в мире, объявил клиентам Wedbush, что поднимает свою целевую цену на Tesla до $1,4 тысячи.

«Мы считаем, что на рынке электрических транспортных средств есть $5 триллионов, и Tesla, вероятно, будет владеть $2,5 триллионами от этого пирога», — прокомментировал Айвс.

В краткосрочной перспективе аналитик делает ставку на то, что решающее значение для роста производителя электрокаров будет иметь Китай с «40% поставок в 2022 году».

При этом анализ Wedbush основан на консервативном прогнозе, согласно которому электрокары будут занимать 10% авторынка к 2025 году и 30% к 2030 году.

Эксперт также прокомментировал недавнюю акцию Илона Маска с продажей акций компании после опроса в Twitter. По словам Айвса, если бы глава Tesla не часть ценных бумаг, их стоимость упала бы на 15%.

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Фото: Tattoboo / Shutterstock