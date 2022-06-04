Акции Tesla упали на 9,2% после заявления Илона Маска об увольнении 10% сотрудников

Котировки Tesla на Nasdaq значительно упали после заявления Илона Маска о сокращении штата компании. Маск планирует уволить 10% сотрудников – примерно 10 тысяч человек. У Маска «плохое предчувствие» по поводу перспектив экономического развития.
Ценные бумаги Tesla на бирже Nasdaq потеряли 9,2% по итогам торгов 3 июня. На момент публикации материала одна акция Tesla стоит $703,5. В этому году акции Tesla упали на 33% из-за распродаж в технологическом секторе биржи.
В пятницу Илон Маск заявил в письме к персоналу Tesla, что пессимистично относится к перспективам экономического развития в целом и поэтому намерен серьезно сократить штат Tesla.
Речь идет об увольнении 10% сотрудников, что составляет примерно 10 тысяч человек по данным из документа, который Tesla подавала в комиссию по ценным бумагам и биржам в 2021 году. Уточняется, что сокращение не затронет тех, кто собирает электромобили, аккумуляторы и установщиков солнечных батарей.
3 июня Илон Маск анонсировал презентацию прототипа робота-гуманоида от Tesla. Она состоится в течение нескольких месяцев.
Фото на обложке: Vitaliy Karimov /
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