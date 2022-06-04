Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Акции Tesla упали на 9,2% после заявления Илона Маска об увольнении 10% сотрудников

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Котировки Tesla на Nasdaq значительно упали после заявления Илона Маска о сокращении штата компании. Маск планирует уволить 10% сотрудников – примерно 10 тысяч человек. У Маска «плохое предчувствие» по поводу перспектив экономического развития.

Акции Tesla упали на 9,2% после заявления Илона Маска об увольнении 10% сотрудников

Ценные бумаги Tesla на бирже Nasdaq потеряли 9,2% по итогам торгов 3 июня. На момент публикации материала одна акция Tesla стоит $703,5. В этому году акции Tesla упали на 33% из-за распродаж в технологическом секторе биржи.

В пятницу Илон Маск заявил в письме к персоналу Tesla, что пессимистично относится к перспективам экономического развития в целом и поэтому намерен серьезно сократить штат Tesla.

Речь идет об увольнении 10% сотрудников, что составляет примерно 10 тысяч человек по данным из документа, который Tesla подавала в комиссию по ценным бумагам и биржам в 2021 году. Уточняется, что сокращение не затронет тех, кто собирает электромобили, аккумуляторы и установщиков солнечных батарей.

3 июня Илон Маск анонсировал презентацию прототипа робота-гуманоида от Tesla. Она состоится в течение нескольких месяцев.

Фото на обложке: Vitaliy Karimov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  2. 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  3. 3 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
  4. 4 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
  5. 5 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июня 2022

Школа стартапов Skolkovo

06 июня 2022

Конкурс цифрового проектирования Design Challenge

10 июня 2022

Магистерская программа «Машинный интеллект в финансах»

Все ВОЗМОЖНОСТИ