Акции Tesla упали до переломного для инвесторов уровня — Bloomberg

Акции Tesla упали до переломного для инвесторов уровня, отметил Bloomberg. Их стоимость приблизилась к «удобной точке входа при соотношении риска и вознаграждения». Накануне компания отчиталась о первом с 2020 года снижении квартальных продаж электромобилей.

Стоимость акций Tesla приблизилась к «удобном уровню входа при соотношении риска и вознаграждения». Это является переломным моментом для инвесторов в динамике котировок Tesla, пишет Bloomberg.

На данный момент акции Tesla стоят $167,8, с начала года они подешевели на 33%. По итогам первого квартала ценные бумаги производителя электромобилей показали худшую динамику в индексе Nasdaq 100 и одну из худших в индексе S&P 500.

Аналитики называют цену акций Tesla в $150 ключевым уровнем, то есть тем, на котором бумаги могут получить поддержку рынка.

2 апреля Tesla отчиталась о первом с 2020 года падении квартальных продаж электромобилей, показатель оказался гораздо ниже ожиданий аналитиков. После отчета акции Tesla на Nasdaq упали более чем на 5%. Рыночная капитализация компании снизилась, что вывело ее из топ-10 самых дорогих публичных компаний США.

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