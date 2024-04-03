Акции Tesla упали до переломного для инвесторов уровня — Bloomberg

Акции Tesla упали до переломного для инвесторов уровня, отметил Bloomberg. Их стоимость приблизилась к «удобной точке входа при соотношении риска и вознаграждения». Накануне компания отчиталась о первом с 2020 года снижении квартальных продаж электромобилей.
Стоимость акций Tesla приблизилась к «удобном уровню входа при соотношении риска и вознаграждения». Это является переломным моментом для инвесторов в динамике котировок Tesla, пишет Bloomberg.
На данный момент акции Tesla стоят $167,8, с начала года они подешевели на 33%. По итогам первого квартала ценные бумаги производителя электромобилей показали худшую динамику в индексе Nasdaq 100 и одну из худших в индексе S&P 500.
Аналитики называют цену акций Tesla в $150 ключевым уровнем, то есть тем, на котором бумаги могут получить поддержку рынка.
2 апреля Tesla отчиталась о первом с 2020 года падении квартальных продаж электромобилей, показатель оказался гораздо ниже ожиданий аналитиков. После отчета акции Tesla на Nasdaq упали более чем на 5%. Рыночная капитализация компании снизилась, что вывело ее из топ-10 самых дорогих публичных компаний США.
Фото на обложке: Kevin McGovern /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что делать после отключения Bloomberg и возможно ли здесь импортозамещение?
- 2 Россия — в топе-15 самых несчастных стран мира
- 3 Квартальные продажи электромобилей Tesla упали впервые с 2020 года
- 4 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 5 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
ВОЗМОЖНОСТИ
03 апреля 2024
05 апреля 2024
05 апреля 2024