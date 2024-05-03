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Tesla планирует запустить собственного голосового помощника для электромобилей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Tesla планирует запустить собственного голосового помощника для электромобилей. Подтверждение этому обнаружили в коде последнего обновления программного обеспечения. К внедрению ассистента могут привлечь xAI, которую Илон Маск основал в 2023 году.

Tesla планирует запустить собственного голосового помощника для электромобилей

Производитель электромобилей Tesla готовится к запуску собственного голосового помощника. Об этом пишет издание Electrek.

Исследователи обнаружили в коде последнего обновления программного обеспечения электромобилей Tesla подтверждение планам компании. По данным издания, в код добавили функции голосового помощника, который активируется «пробуждающим» словом и говорит голосом Jenny Neutral от Microsoft.

В июле 2023 года Илон Маск основал стартап в области искусственного интеллекта xAI, который разработал чат-бота Grok. Технологии стартапа могут привлечь к разработке голосового помощника для Tesla.

Фото на обложке: kovop / Shutterstock

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