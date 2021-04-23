«Теслу» смогли перехитрить: специалистам удалось заставить электромобиль ехать на автопилоте без контроля водителя

Эксперты Consumer Reports, американской организации по защите прав потребителей, выяснили , что электромобили Tesla можно «легко обмануть», чтобы они использовали систему беспилотного движения Autopilot даже без человека в водительском кресле.

Как оказалось, для этого достаточно было повесить небольшой груз на рулевое колесо автомобиля, имитирующий вес руки водителя, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Consumer Reports.

«По нашей оценке, система не только не смогла определить, что водитель следит за движением, но и не подтвердила факт наличия водителя за рулём»,— прокомментировал результаты тестов глава департамента Consumer Reports по тестированию автомобилей Джейк Фишер, непосредственно принимавший участие в тестировании. По его словам, ему удалось, даже находясь на пассажирском месте, увеличить скорость движения автомобиля, используя соответствующее устройство на рулевом колесе.

Исследование прошло в свете недавней аварии с участием беспилотной Tesla в Техасе: тогда автомобиль не справился с управлением, врезался в дерево и загорелся. В ДТП погибли два человека, находившиеся в салоне Tesla.

Результатами исследования заинтересовались органы, проводящие расследование обстоятельств ДТП. «Информация, представленная Consumer Reports, вызывает беспокойство, и мы примем меры для выяснения того, насколько большую угрозу для безопасности это», — заявило Национальное управление по безопасности движения автотранспорта.

Эксперимент Consumer Reports не остался без последствий для Tesla, отказавшейся комментировать результаты исследования: акции компании падают, начиная с четверга, а с утра пятницы 23 апреля потеряли в стоимости 3,8%.

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Фото: ifeelstock / Depositphotos.