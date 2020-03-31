Российская биотех-компания «МБС-Технология» разработала тест на коронавирус

Биотехнологическая компания из Новосибирска «МБС-Технология» разработала экспресс-тест для диагностики коронавируса. Об этом Rusbase рассказали в Basis Genomic Group (BGG), дочерней компании «МБС-Технологии».

BGG выводит тесты на рынок, занимается логистикой и продвижением. Как рассказали Rusbase в компании, инвестиции в разработку и запуск системы составили около 6 млн рублей. Будущие вложения в развертывание мобильных лабораторий оцениваются в 10-20 млн рублей.

Для теста используют метод изотермальной полимеразной цепной реакции (ПЦР). Мазок берут изо рта или носа.

Лаборатория компании находится в технопарке новосибирского Академгородка. Она рассчитана на проведение трех тысяч анализов в сутки. По словам разработчиков, анализ занимает полчаса после поступления образца в лабораторию. При необходимости время проведения теста можно сократить до 15 минут.

Также Basis Genomic Group разработала решение для создания мобильных лабораторий на территории предприятий.

Сейчас тест-система проходит государственные испытания. В первых числах апреля BGG ожидает получить регистрационное удостоверение теста и начать проведение анализов.