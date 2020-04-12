Правительство разрешило всем частным лабораториям делать тесты на коронавирус

Правительство разрешило проводить тестирование на коронавирус всем государственным и частным лабораториям. Об этом сегодня объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Чтобы у каждого человека была возможность проверить свое здоровье и сделать тест, мы приняли решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят такие исследования», — сказал Мишустин.

Для проведения тестов лаборатория должна подать электронное уведомление на сайте Роспотребнадзора. Кроме того, лаборатории должны сообщать ведомству обо всех положительных тестах на коронавирус.

Ранее несколько частных российских лабораторий заявили о том, что будут выполнять тесты на коронавирус.

На момент публикации новости в России зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом. За сутки количество заболевших увеличилось на 1175 человек.