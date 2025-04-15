В Подмосковье заработало производство аналога шведской упаковки Tetra Pak

В подмосковном Чехове заработал завод по производству упаковки для длительного хранения напитков, пишут «РИА Новости». Продукция будет аналогична упаковке, которую выпускали швейцарские компании Tetra Pak и SIG Combibloc, покинувшие российский рынок.

Проект реализовала компания «Молопак», один из старейших производителей упаковочных материалов на основе картона. На заводе планируется выпускать 1,2 млрд упаковок в год — в объемах 0,25 л, 0,33 л, 0,5 л и 2 л. Упаковку будут использовать для розлива молока, соков и вина. Инвестиции составили 1,3 млрд рублей.

Упаковочный кризис. После ухода Tetra Pak в 2022 году российское подразделение передали в управление местному менеджменту и преобразовалив компанию «Упаковочные системы». По данным источника «Коммерсанта», доля компании на рынке асептической упаковки составляет около 80%.

Тогда у российских производителей наблюдалась нехватка картона, также они не могли обслуживать импортное оборудование. Это привело к дефициту тары, а производителям пришлось перейти на временную упаковку с минималистичным дизайном. Cитуацию удалось стабилизровать к осени 2022 года, когда «Упаковочные системы» открыли производство на отечественном сырье. Бывший завод Elopak — «Праймкартонпак» к этому сроку также возобновил выпуск упаковки.

«Упаковочные системы» cообщала, что с января 2025 года повысит цены на свою продукцию на 9–22%. Причиной подорожания компания назвала ослабление курса рубля и затраты, связанные с ввозом импортных материалов в Россию. Источники «Коммерсанта» заявляли, что рост стоимости упаковки может сказаться на цене молока, воды и соков.

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