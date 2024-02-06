Пользователями Telegram стала практически половина населения России

В 2023 году доля пользователей Telegram в России выросла более чем на 20% и достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет. Мессенджер занимает четвертое место в рейтинге самых популярных в РФ интернет-ресурсов, пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope.

Под конец 2023 года среднесуточный охват Telegram составлял 47%. При этом в декабре годом ранее показатель был на уровне 39%. В начале 2022 года среднесуточный охват Telegram был почти в два раза ниже — 20%.

По оценкам Mediascope, этот мессенджер абсолютный лидер среди россиян от 12 до 17 лет. В этой возрастной категории среднесуточный охват к концу прошлого года составлял 76%.

К концу 2023 года пользователи стали на 14% чаще проводить время в Teleram — в среднем больше 40 минут. В декабре 2022 года они пользовались им 37 минут.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о росте пользователей Telegram Premium в четыре раза за год. Дуров назвал подписку Telegram самой быстрорастущей подпиской среди мессенджеров.

Фото на обложке: kovop / Shutterstock