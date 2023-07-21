В Telegram появились Stories

В Telegram появились истории. Обновиться можно через сайт, Google Play и App Store. Для Android версия 9.7.0, для iOS — 9.6.4. Пока истории доступны только для пользователей Premium-подписки.
К историям можно добавлять подписи. С помощью встроенного редактора можно закрасить, выделить, заблюрить, добавить стикеры к публикации. Другие пользователи при упоминании получат уведомление.
Срок действия публикаций может определять автор — 6, 12, 24, 48 часов или навсегда.
Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление Stories в мессенджере в конце июня 2023 года. Тогда эсперты заявили RB.RU, что нововведение является «очередной попыткой откусить долю мигрирующей между площадками аудитории».
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy /
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