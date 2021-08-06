Специализирующийся на инвестициях в разработчиков видеоигр фонд российских бизнесменов The Games Fund привлек $17 млн от международных игровых компаний Scopely и Com2us. Цель фонда – 50$ млн, основатели рассчитывают достигнуть этой осенью.
О закрытии второго раунда инвестиций в The Games Fund (TGF) рассказал RB.RU один из его учредителей Илья Еремеев. Сам венчурный фонд на ранних стадиях вкладывается в разработчиков видеоигр. Фокус держат на Центральной и Восточной Европе, а также России.
«Более пяти тысяч игровых компаний находится на территории Восточной Европы. Созданные здесь игры часто появляются в топах рейтингов. Несмотря на это регион, считается непрозрачным для зарубежных инвесторов и испытывает недостаток нейтрального венчурного капитала без дополнительных обременений – опционов, обязательных издательских контрактов и планов на поглощение и ассимиляцию», – отметил соучредитель и управляющий партнер TGF Илья Еремеев.
Лид инвесторами раунда выступили корейский разработчик мобильных и онлайн игр Com2us и американский разработчик Scopely.
«Подобно тому как возникали лидирующие азиатские компании, мы видим расцвет потрясающих талантов и в восточноевропейском регионе, и мы считаем, что можем внести свой вклад и ускорить их рост благодаря нашему участию в TGF», – подчеркнул президент GAMEVIL COM2US USA, Inc. Кю Ли.
«Рынок видеоигр стал настолько активным и инновационным, как никогда ранее, и мы рады сотрудничеству с TGF в предоставлении финансовых ресурсов для поддержки разработчиков игр и открытия новых горизонтов», – отметил CRO Scopely Тим О’Брайен.
В фонде сообщили, что планируют завершить привлечение средств на уровне $50 млн этой осенью.
TGF появился в апреле 2021 года, об этом рассказывали RB.RU. Его основали бывшие топ-менеджеры My.Games Venture Capital (ранее Mail.ru Games Ventures) Мария Кочмола и Илья Еремеев, инвестиционная компания GEM Capital и бывший технический директор Riot Games (создатели популярного MMORPG League of Legends) Сергей Титов.
Инвестиции TGF на pre-seed стадии и финансировании раунда А ограничены $2 млн, на поздних стадиях – $5 млн.
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