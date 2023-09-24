Tesla, Google и Microsoft инвестируют в Таиланд более $5 млрд

Таиланд ожидает получить не менее $5 млрд инвестиций от Tesla, Google и Microsoft. Об этом сообщил премьер-министр страны Сеттха Тхависин после возвращения с Генеральной ассамблеи ООН.
Как отмечает Reuters, глава правительства Таиланда провел переговоры с руководством американских компаний в Нью-Йорке, где проходила Генассамблея ООН.
Тхависин рассказал, что Tesla планирует построить в стране завод по производству электромобилей, а Microsoft и Google — центры обработки данных. При этом премьер-министр Таиланда не уточнил, сколько именно инвестируют компании.
Агентство уточняет, что иностранные инвестиции укрепили бы экономику Таиланда, которая, как ожидается, вырастет на 2,8% в этом году. Этот показатель на 0,6% отстает от летнего прогноза МВФ из-за ослабления экспорта.
Фото: Unsplash
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