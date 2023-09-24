Таиланд ожидает получить не менее $5 млрд инвестиций от Tesla, Google и Microsoft. Об этом сообщил премьер-министр страны Сеттха Тхависин после возвращения с Генеральной ассамблеи ООН.

Tesla, Google и Microsoft инвестируют в Таиланд более $5 млрд