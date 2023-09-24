Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Tesla, Google и Microsoft инвестируют в Таиланд более $5 млрд

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Таиланд ожидает получить не менее $5 млрд инвестиций от Tesla, Google и Microsoft. Об этом сообщил премьер-министр страны Сеттха Тхависин после возвращения с Генеральной ассамблеи ООН.

Tesla, Google и Microsoft инвестируют в Таиланд более $5 млрд

Как отмечает Reuters, глава правительства Таиланда провел переговоры с руководством американских компаний в Нью-Йорке, где проходила Генассамблея ООН.

Тхависин рассказал, что Tesla планирует построить в стране завод по производству электромобилей, а Microsoft и Google — центры обработки данных. При этом премьер-министр Таиланда не уточнил, сколько именно инвестируют компании.

Агентство уточняет, что иностранные инвестиции укрепили бы экономику Таиланда, которая, как ожидается, вырастет на 2,8% в этом году. Этот показатель на 0,6% отстает от летнего прогноза МВФ из-за ослабления экспорта.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Налогообложение в Таиланде в 2023 году
  2. 2 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости
  3. 3 Илон Маск показал видео испытаний мини-субмарины для спасения детей в Таиланде
  4. 4 Я запустил российский бизнес, находясь в Таиланде, и возвращаться пока не планирую
  5. 5 Константин Калинов: «Мой следующий бизнес будет точно не про тревел»
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

25 сентября 2023

Социальное предпринимательство

25 сентября 2023

USETECH HACKATHON

25 сентября 2023

IT_ONE CAREER HACKATHON

25 сентября 2023

Бесплатные курсы «Яндекса» по программированию для подростков

25 сентября 2023

Всероссийская олимпиада по ИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ