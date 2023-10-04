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Таиланд продлил безвизовый режим для россиян до 60 дней

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России до 30 дней. Ранее россияне могли находиться в королевстве без визы в течение 30 дней. Чтобы продлить «безвиз», нужно обратиться в местную иммиграционную службу и заплатить.

Таиланд продлил безвизовый режим для россиян до 60 дней

Таиланд продлил для россиян максимальный срок безвизового пребывания в королевстве до 60 дней. Решение об этом приняла иммиграционная служба Таиланда, передает ТАСС.

Ранее граждане России могли находиться в Таиланде без визы максимум 30 дней. Им предоставлялась возможность продлить срок безвизового пребывания на семь дней.

Чтобы продлить безвизовый срок с 30 до 60 дней, гражданину России нужно обратиться в иммиграционную службу Таиланда и заплатить 1900 бат (около 5 тыс. рублей).

О планах Таиланда продлить срок безвизового режима для россиян 2 октября сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

С начала 2023 года Таиланд посетили 977 тыс. туристов из России. По итогам 2022 года турпоток россиян в Таиланд вырос в 14 раз к показателю 2021 года.

Фото на обложке: kamomeen / Shutterstock

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