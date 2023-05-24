Портал о франчайзинге TopFranchise.ru составил рейтинг лучших франшиз России 2023 года — список возглавили центр лабораторной диагностики Invitro, диагностический центр «Хеликс» и детские клубы и сады «Бэби-клуб». С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Лучшими франшизами 2023 года в России стали Invitro и «Хеликс»