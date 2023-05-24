Лучшими франшизами 2023 года в России стали Invitro и «Хеликс»

Портал о франчайзинге TopFranchise.ru составил рейтинг лучших франшиз России 2023 года — список возглавили центр лабораторной диагностики Invitro, диагностический центр «Хеликс» и детские клубы и сады «Бэби-клуб». С результатами исследования ознакомился RB.RU.
Основными критериями отбора стали количество заключенных договоров, возраст бизнеса, число точек у одного франчайзи, регистрация марки в Роспатенте, наличие собственных IT-систем автоматизации бизнеса, программ обучения, отзывы действующих франчайзи.
TopFranchise разбил франшизы на три уровня надежности.
Лига А — франшизы, проверенные временем
- Invitro — лабораторная диагностика
- «Хеликс» — диагностический центр
- «Бэби-клуб» —детские клубы и сады интеллектуального развития для детей от 8 месяцев до 7 лет
- Q007 — международная школа скорочтения и развития интеллекта
- «Шоколадница» — кофейня
- СДЭК — служба доставки
- «Разливнович» — магазины разливных напитков
- «Чемпионика» — школа футбола для детей от 3 лет
- «Настоящая пекарня» — международная сеть пекарен
- Green House — кофейня
Лига B — франшизы с уверенным развитием
- «Хлебничная» — сеть пекарен
- Schoolford — школа скорочтения, развития интеллекта и памяти
- «Брецель» — пекарня ремесленного хлеба
- «Юниум» — сеть образовательных центров
- LaserLove — салон по удалению волос
- Vaffel — норвежский стритфуд
- 5lb — магазин спортивного питания
- Lifehacker Coffee — кофейня самообслуживания
- «Гриль №1» — ресторан быстрого питания
- Preslife — студия прессотерапии для коррекции фигуры
Лига С — перспективные новые франшизы
- «Скалалэнд» — семейные центры приключений
- «Тесла» — клуб робототехники и программирования
- Coffee Combo — кофейня
- «Топ Хоп» — школа танцев
- StudyON — курсы английского языка
- La Bakeria — сеть пекарен
- GATTI — магазин корригирующих очков
- «Табакко» — магазин табачных изделий
- «Аджикинежаль» — ресторан кавказской кухни
- «Подари Облака» — студия подарков
Фото на обложке: Unsplash
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