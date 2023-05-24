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Лучшими франшизами 2023 года в России стали Invitro и «Хеликс»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Портал о франчайзинге TopFranchise.ru составил рейтинг лучших франшиз России 2023 года — список возглавили центр лабораторной диагностики Invitro, диагностический центр «Хеликс» и детские клубы и сады «Бэби-клуб». С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Лучшими франшизами 2023 года в России стали Invitro и «Хеликс»

Основными критериями отбора стали количество заключенных договоров, возраст бизнеса, число точек у одного франчайзи, регистрация марки в Роспатенте, наличие собственных IT-систем автоматизации бизнеса, программ обучения, отзывы действующих франчайзи.

TopFranchise разбил франшизы на три уровня надежности.

Лига А — франшизы, проверенные временем 

  1. Invitro — лабораторная диагностика
  2. «Хеликс» — диагностический центр
  3. «Бэби-клуб» —детские клубы и сады интеллектуального развития для детей от 8 месяцев до 7 лет
  4. Q007 — международная школа скорочтения и развития интеллекта
  5. «Шоколадница» — кофейня
  6. СДЭК — служба доставки
  7. «Разливнович» — магазины разливных напитков
  8. «Чемпионика» — школа футбола для детей от 3 лет
  9. «Настоящая пекарня» — международная сеть пекарен
  10. Green House — кофейня

Лига B — франшизы с уверенным развитием

  1. «Хлебничная» — сеть пекарен
  2. Schoolford — школа скорочтения, развития интеллекта и памяти
  3. «Брецель» — пекарня ремесленного хлеба
  4. «Юниум» — сеть образовательных центров
  5. LaserLove — салон по удалению волос
  6. Vaffel — норвежский стритфуд
  7. 5lb — магазин спортивного питания
  8. Lifehacker Coffee — кофейня самообслуживания
  9. «Гриль №1» — ресторан быстрого питания
  10. Preslife — студия прессотерапии для коррекции фигуры

Лига С — перспективные новые франшизы

  1. «Скалалэнд» — семейные центры приключений
  2. «Тесла» — клуб робототехники и программирования
  3. Coffee Combo — кофейня
  4. «Топ Хоп» — школа танцев
  5. StudyON — курсы английского языка
  6. La Bakeria — сеть пекарен
  7. GATTI — магазин корригирующих очков
  8. «Табакко» — магазин табачных изделий
  9. «Аджикинежаль» — ресторан кавказской кухни
  10. «Подари Облака» — студия подарков

Фото на обложке: Unsplash 

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