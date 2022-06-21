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Суд отказал в удовлетворении иска AllMyBlog к «Яндексу» о защите деловой репутации

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Московский арбитражный суд отказал в иске «Оллмай.блог» к «Яндексу» о защите деловой репутации. Представители сервиса были уверены, что поисковик попытался скопировать электронный переводчик «Taradam», который был презентован акционерам компании.

Суд отказал в удовлетворении иска AllMyBlog к «Яндексу» о защите деловой репутации

Суд не оценил доводы юрлица сервиса AllMyBlog и отказал в удовлетворении иска, так как спор не связан с защитой деловой репутации, а касается авторства на технологию машинного перевода видео, следует из картотеки арбитражных дел. 

Фактически истец «Оллмай.блог» просил не защитить его деловую репутацию, а признать компанией, которая раньше ответчика разработала голосовой онлайн-переводчик. Однако эти обстоятельства выходят за рамки спора о защите деловой репутации.

AllMyBlog сможет обжаловать решение в течение месяца. 

AllMyBlog подала иск в сентябре прошлого года. В заявлении говорилось, что в феврале 2021 года представил продукт Taradam, который может переводить видеоконтент на 56 языков мира.

Будучи партнером «Яндекса» по другим проектам, 24 мая сервис поделился с интернет-компанией презентацией с описанием технологии и предложил сотрудничество. Переговоры длились до 7 июля, однако на следующий день «Яндекс» заявил о собственной разработке роботизированного перевода видео в своем браузере.

«Яндекс» был категорически не согласен с утверждениями и требованиями AllMyBlog, изложенными в иске. По словам представителя компании, «Яндекс» не использовал и не использует какие-либо разработки AllMyBlog, а также не вел никаких переговоров об инвестициях с этим сервисом.

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Фото на обложке: Unsplash

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