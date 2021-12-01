Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Лучшей инвестицией оказались наборы LEGO — исследование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Инвестиции в наборы конструкторов LEGO приносят высокую доходность на вторичном рынке. Они превосходят крупные акции компаний, облигации и другие инвестиции.

Лучшей инвестицией оказались наборы LEGO — исследование

Средняя доходность наборов LEGO, которые выходят из продажи с течением времени, составляет 11%, в реальном выражении — 8%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

Исследователи проанализировали динамику цен за 1987-2015 годы. Они уверяют, что эти инвестиции являются долгосрочными.

Экономисты также подчеркнули, что конструкторы LEGO в качестве инвестиций не подвержены рыночным факторам риска волатильности рынка.

Наибольшую доходность, по данным исследования, показывают конструкторы LEGO на тему архитектуры и кино, а также конструкторы с ограниченным сроком выхода. Наборы с маленьким и большим количеством деталей растут в цене больше, чем наборы среднего размера.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
  2. 2 «Мы не принимаем “нет” за ответ». Как Бизнес-клуб ВШЭ устраивает встречи студентов с миллиардерами
  3. 3 Кто не стал «Стартапом года»
  4. 4 Россиянам дали пять советов по защите персональных данных
  5. 5 Разочарованные: зачем филологи и юристы уходят в финансы

ВОЗМОЖНОСТИ

01 декабря 2021

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности

01 декабря 2021

IV Всероссийский фестиваль-конкурс «МОДА 4.0-EVOLUTION»

01 декабря 2021

Размещение и продвижение товаров в каталоге Air Baltic

Все ВОЗМОЖНОСТИ