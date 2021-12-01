Лучшей инвестицией оказались наборы LEGO — исследование

Инвестиции в наборы конструкторов LEGO приносят высокую доходность на вторичном рынке. Они превосходят крупные акции компаний, облигации и другие инвестиции.

Средняя доходность наборов LEGO, которые выходят из продажи с течением времени, составляет 11%, в реальном выражении — 8%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

Исследователи проанализировали динамику цен за 1987-2015 годы. Они уверяют, что эти инвестиции являются долгосрочными.

Экономисты также подчеркнули, что конструкторы LEGO в качестве инвестиций не подвержены рыночным факторам риска волатильности рынка.

Наибольшую доходность, по данным исследования, показывают конструкторы LEGO на тему архитектуры и кино, а также конструкторы с ограниченным сроком выхода. Наборы с маленьким и большим количеством деталей растут в цене больше, чем наборы среднего размера.

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