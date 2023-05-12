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Thermaltake представила геймерский стол с электронной регулировкой высоты столешницы и подсветки

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Тайваньский производитель компьютерной техники представил геймерский стол с электронной регулировкой высоты столешницы и подсветки. Управлять настройками гаджета можно вручную или через приложение. Максимальная нагрузка на стол может достигать 150 кг.

Thermaltake представила геймерский стол с электронной регулировкой высоты столешницы и подсветки

Thermaltake запустила продажи компьютерных столов для геймеров с электронной регулировкой высоты столешницы и подсветки. Гаджет обойдется любителю видеоигр в $1100.

Управляющий механизм стола Toughdesk 350 оснащен электродвигателями с двухступенчатой системой подъема для обеспечения безопасности во время регулировки высоты. Непосредственно управлением механизма занимается блок TT Smart Control Unit, отвечающий за работу электродвигателей, подсветку и связь с гаджетом, подающим команды.

Высоту столешницы можно отрегулировать на уровень от 70 до 110 см. Производитель заявляет, что максимальная нагрузка на стол составляет 150 кг. В комплект поставки к столу входят также аксессуары для укладки кабелей.

Ранее американский разработчик и производитель игрового оборудования Razer представил компьютерную мышь весом 49 граммов. Ее корпус сделан из сверхлегкого магниевого сплава и очертаниями напоминает экзоскелет.

Фото: Thermaltake

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