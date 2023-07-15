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Жителям Евросоюза начали ограничивать доступ к Threads

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Meta* подтвердила, что начала блокировать доступ к Threads на территории ЕС. Пользователи жалуются, что не могут пользоваться соцсетью даже с помощью VPN.

Жителям Евросоюза начали ограничивать доступ к Threads

Как передает TechCrunch, приложение недоступно на территории Евросоюза из-за проблем с конфиденциальностью.

«Европа по-прежнему остается невероятно важным рынком для Meta, и мы надеемся в будущем сделать Threads доступным здесь», — цитирует издание заявление компании.

Уточняется, что пользователям из ЕС по-прежнему доступно чтение ленты, однако публиковать свои сообщения они не могут.

Threads в соответствии с политикой конфиденциальности Meta собирает ряд личных данных, включая сведения о здоровье, финансах, местоположении, контактах, историю поиска и так далее.

Подобный подход создает юридические проблемы для корпорации в ЕС, где действуют строгие законы о защите персональных данных. В мае местный регулятор оштрафовал Meta на рекордные €1,2 млрд за пересылку данных европейских пользователей в США.

10 июля число регистраций в Threads превысило 100 млн — новой соцсети понадобилось пять дней, чтобы достичь такого числа пользователей. В начале года нейросеть ChatGPT стала самым быстрорастущим приложением в истории, набрав 100 млн ежемесячных активных пользователей за два месяца.

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*признана экстремистской и запрещена в РФ

Фото: Ascannio / Shutterstock

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