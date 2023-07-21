Threads потеряла 70% ежедневно активной аудитории

Threads с момента запуска две недели назад потеряла 70% ежедневно активной аудитории. Снизилось также и время, которое пользователи проводят в соцсети – с 19 до 4 минут в день. Марк Цукерберг запустил соцсеть-аналог Twitter 6 июля – несколько дней число регистраций достигло 100 млн.
Количество ежедневно активных пользователей социальной сети Threads снизилось до 13 млн человек. Падение с момента пика активности аудитории, который был зарегистрирован 7 июля, составило 70%, сообщает The Wall Street Journal.
Threads также стремительно теряет время, которое пользователи ежедневно проводят в соцсети – среднее число проведенных пользователями в онлайне минут упало с 19 до 4 в день.
В то же время Twitter удерживает среднестатистические для себя показатели – соцсеть ежедневно посещают около 200 млн пользователей, которык в среднем проводят в ней 30 минут в день.
Марк Цукерберг запустил Threads 6 июля. К 10 июля число регистраций в соцсети достигло 100 млн.
Threads – приложение для общения, где можно размещать текстовые публикации и прикреплять к ним ссылки, фотографии и видео. Как и в Twitter, публикации можно лайкать и комментировать, а также делиться ими с другими пользователями.
Фото на обложке: Ascannio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Автоворонка продаж, UGC-контент и ChatGPT. Маркетинговые инструменты для бизнес-канала в Telegram
- 2 В Telegram появились Stories
- 3 Эти инфлюенсеры полностью сгенерированы ИИ — и их посты собирают тысячи реакций
- 4 Twitter добавит возможность публиковать длинные тексты
- 5 В чем сила бренд-коллабораций в соцсетях и как их правильно наладить
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июля 2023
22 июля 2023
24 июля 2023