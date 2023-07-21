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Threads потеряла 70% ежедневно активной аудитории

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Threads с момента запуска две недели назад потеряла 70% ежедневно активной аудитории. Снизилось также и время, которое пользователи проводят в соцсети – с 19 до 4 минут в день. Марк Цукерберг запустил соцсеть-аналог Twitter 6 июля – несколько дней число регистраций достигло 100 млн.

Threads потеряла 70% ежедневно активной аудитории

Количество ежедневно активных пользователей социальной сети Threads снизилось до 13 млн человек. Падение с момента пика активности аудитории, который был зарегистрирован 7 июля, составило 70%, сообщает The Wall Street Journal.

Threads также стремительно теряет время, которое пользователи ежедневно проводят в соцсети – среднее число проведенных пользователями в онлайне минут упало с 19 до 4 в день.

В то же время Twitter удерживает среднестатистические для себя показатели – соцсеть ежедневно посещают около 200 млн пользователей, которык в среднем проводят в ней 30 минут в день.

Марк Цукерберг запустил Threads 6 июля. К 10 июля число регистраций в соцсети достигло 100 млн. 

Threads – приложение для общения, где можно размещать текстовые публикации и прикреплять к ним ссылки, фотографии и видео. Как и в Twitter, публикации можно лайкать и комментировать, а также делиться ими с другими пользователями.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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