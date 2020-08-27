Корпоративные клиенты в России смогут покупать авиабилеты с помощью токенов
Сбербанк разместил на своей блокчейн-платформе решение, позволяющее агентам по продаже авиабилетов рассчитываться с авиакомпанией с помощью токенов: такая возможность появилась в России впервые. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.
«Раньше для оформления авиабилетов агенту приходилось использовать банковские гарантии и авансы, что влекло дополнительные расходы, отвлекало человеческие ресурсы и занимало много времени. Блокчейн позволяет автоматизировать всю цепочку расчетов: деньги со счета агента будут токенизироваться и передаваться авиакомпании согласно алгоритму, прописанному в смарт-контракте», — поясняют в банке.
В схеме расчетов Сбербанк будет выступать владельцем платформы токенизации, а также гарантом наличия на расчетном счете клиента необходимой суммы денег. Часть ИТ-инфраструктуры совместного с S7 Airlines решения, за которую отвечает Сбербанк, будет размещаться в SberCloud.
Фото: Unsplash
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