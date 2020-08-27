Корпоративные клиенты в России смогут покупать авиабилеты с помощью токенов

«Раньше для оформления авиабилетов агенту приходилось использовать банковские гарантии и авансы, что влекло дополнительные расходы, отвлекало человеческие ресурсы и занимало много времени. Блокчейн позволяет автоматизировать всю цепочку расчетов: деньги со счета агента будут токенизироваться и передаваться авиакомпании согласно алгоритму, прописанному в смарт-контракте», — поясняют в банке.