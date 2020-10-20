TikTok будет вести прямые эфиры мероприятий Mercedes Benz Fashion Week Russia

С 20 по 23 октября онлайн-платформа для создания коротких видеороликов TikTok будет транслировать мероприятия и показы Mercedes Benz Fashion Week Russia (MBFW). Пользователи сервиса смогут увидеть шоу, которые пройдут в разных городах России в рамках «Недели моды», а также «побывать за кулисами» мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба MBFW.

Также онлайн-платформа покажет интервью с гостями и дизайнерами MBFW. Все трансляции будут проходить в официальном аккаунте @MBFWRussia.

«На платформе пройдут эксклюзивные репортажи с "Недели моды", которая для обеспечения безопасности участников будет проводиться на нескольких площадках. Прямая трансляция показов будет проходить не только из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Якутска и даже Джакарты», — говорится в сообщении.

Ведущими репортажей будут основательница школы стилистов StyleHunter Лина Дембикова, дизайнер и стилист Игорь Андреев, шеф-редактор журнала Grazia Ольга Саленко, блогеры TikTok Лиза Тян и Лана Нисневич и другие.

В MBFW примут участие более 50 домов моды, в том числе бренды Maison Kaleidoscope, Yana Besfamilnaya, Bella Potemkina, Linus Leonardsson, Svarka, LES by Lesya Paramonova, а также Институт бизнеса и дизайна Business & Design, Школа дизайна НИУ ВШЭ.

«MBFW Russia станет первой виртуальной неделей моды, которая объединит показы в реальном времени из шести географических точек», — отмечает президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский.

В рамках кампании пользователи TikTok могут поучаствовать в тематическом челлендже #месяцмоды и показать свои лучшие модные образы в формате коротких видеороликов.

Также мероприятия «Недели моды» покажет соцсеть «ВКонтакте». С помощью сервиса «Клипы» соцсеть будет транслировать все этапы подготовки к показам.

Фото: MBFW