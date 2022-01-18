TikTok начал исполнять закон о «приземлении» иностранных IT-компаний в России

TikTok начала исполнять закон о «приземлении» иностранных IT-компаний в России и зарегистрировал у себя на сайте электронную форму для обращений россиян. Соответствующее уведомление 18 января опубликовано на сайте Роскомнадзора.

Компании, продвигающей короткие видео пользователей в интернет, также необходимо открыть филиал или представительство в России или учредить российское юридическое лицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

TikTok приступил к «приземлению» вслед за Apple, Viber и Likee. Пока ни одна из компаний не исполнила требования Роскомнадзора полностью.

Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2021 года. Всего список включает 13 IT-компаний, куда также входят Google, Meta, Twitter, Telegram, Zoom, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch. Ни одна компания из списка еще не выполнила полностью указанные требования.

Требования распространяется на иностранные IT-компании с аудиторией свыше 500 тысяч человек в сутки.

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Фото на обложке: Unsplash