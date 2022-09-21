TikTok обновил политики для политиков

TikTok давно уже взял курс на запрет политической рекламы и активно борется с дезинформацией в сети, и в продолжении темы объявил об обязательном подтверждении политических аккаунтов и запрете на монетизацию пропагандистского контента и сборов на промо-кампании в ходе выборов.
Об этом в официальном сообщении на странице соцсети сообщил президент по глобальным решениям TikTok Блейк Чандли.
Он отметил, что TikTok – это развлекательная платформа, куда люди приходят, чтобы поделиться своими историями и понять опыт других людей.
Истории сами по себе могут касаться всех аспектов жизни, включая текущие события, включая выборы и политические вопросы. Но это должны оставаться личные мнения, а не каналы для манипуляции сознанием.
«Как мы уже говорили ранее, мы хотим продолжать разрабатывать политику, способствующую созданию позитивной среды, которая объединяет людей, а не разделяет их», – подчеркнул Чандли.
Для того чтобы убрать вредоносную дезинформацию с платформы, решено было запретить политическую рекламу и внести ряд изменений в политики в отношении аккаунтов госучреждений, партий, отдельных политиков и всех, кто связан с этим направлением напрямую.
С этой целью в TikTok предполагается внедрить:
- Проверку аккаунтов. Пользователи должны знать, что просматриваемый аккаунт – подлинный. И если раньше значок «Подтвержденный аккаунт» был необязательным для политических профилей, то теперь платформа намерена апробировать обязательную проверку учетных записей, принадлежащих правительствам, политикам и политическим партиям.
- Запрет на сбор средств для предвыборных кампаний. Запрещается контент в любом формате, если в нем содержатся призывы к финансированию: будь то видео с просьбой о пожертвованиях или ссылка на сайт с донатами.
- Запрет на любую монетизацию. TikTok уже давно запрещает политическую рекламу, но если раньше это касалось контента, то новые ограничения идут дальше – и затрагивают уже непосредственно аккаунт. Политическим аккаунтам доступ к рекламному функционалу будет отключен автоматически. Кроме того, TikTok запретит политическим аккаунтам доступ и к другим функциям монетизации (подарки, чаевые, электронная коммерция и др.).
В компании понимают, что политическим организациям все равно может понадобиться доступ к рекламным сервисам: например, для поддержки общественного здравоохранения и безопасности. И для этого в TikTok придумали компромиссное решение:
«Мы по-прежнему будем разрешать правительственным организациям размещать рекламу в ограниченных условиях, и они должны будут работать с представителем TikTok».
Такие шаги TikTok говорят о попытке найти баланс между предоставлением людям возможности обсуждать вопросы, которые имеют отношение к их жизни, и защитой творческой, развлекательной платформы, которая создана для радости, а не для конфликтов.
Все нововведения, таким образом, позволят более эффективно проводить текущую политику руководства платформы.
Фото на обложке: Solen Feyissa / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Google остановил показы рекламы в России, Facebook заблокирован: что это значит для рекламного рынка
- 2 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
- 3 Короткий рекламный видеоролик для бизнеса: 5 принципов создания
- 4 Геймеры против криэйторов. Как развивалась индустрия мобильных приложений в 2021 году
- 5 Продвижение в соцсетях — 2022 с помощью инфлюенсеров. Инструкция
ВОЗМОЖНОСТИ
22 сентября 2022
23 сентября 2022
23 сентября 2022
23 сентября 2022
25 сентября 2022