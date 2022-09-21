TikTok обновил политики для политиков

TikTok давно уже взял курс на запрет политической рекламы и активно борется с дезинформацией в сети, и в продолжении темы объявил об обязательном подтверждении политических аккаунтов и запрете на монетизацию пропагандистского контента и сборов на промо-кампании в ходе выборов.

Об этом в официальном сообщении на странице соцсети сообщил президент по глобальным решениям TikTok Блейк Чандли.

Он отметил, что TikTok – это развлекательная платформа, куда люди приходят, чтобы поделиться своими историями и понять опыт других людей.

Истории сами по себе могут касаться всех аспектов жизни, включая текущие события, включая выборы и политические вопросы. Но это должны оставаться личные мнения, а не каналы для манипуляции сознанием.

«Как мы уже говорили ранее, мы хотим продолжать разрабатывать политику, способствующую созданию позитивной среды, которая объединяет людей, а не разделяет их», – подчеркнул Чандли.

Для того чтобы убрать вредоносную дезинформацию с платформы, решено было запретить политическую рекламу и внести ряд изменений в политики в отношении аккаунтов госучреждений, партий, отдельных политиков и всех, кто связан с этим направлением напрямую.

С этой целью в TikTok предполагается внедрить:

Проверку аккаунтов. Пользователи должны знать, что просматриваемый аккаунт – подлинный. И если раньше значок «Подтвержденный аккаунт» был необязательным для политических профилей, то теперь платформа намерена апробировать обязательную проверку учетных записей, принадлежащих правительствам, политикам и политическим партиям.

Пользователи должны знать, что просматриваемый аккаунт – подлинный. И если раньше значок «Подтвержденный аккаунт» был необязательным для политических профилей, то теперь платформа намерена апробировать обязательную проверку учетных записей, принадлежащих правительствам, политикам и политическим партиям. Запрет на сбор средств для предвыборных кампаний. Запрещается контент в любом формате, если в нем содержатся призывы к финансированию: будь то видео с просьбой о пожертвованиях или ссылка на сайт с донатами.

Запрещается контент в любом формате, если в нем содержатся призывы к финансированию: будь то видео с просьбой о пожертвованиях или ссылка на сайт с донатами. Запрет на любую монетизацию. TikTok уже давно запрещает политическую рекламу, но если раньше это касалось контента, то новые ограничения идут дальше – и затрагивают уже непосредственно аккаунт. Политическим аккаунтам доступ к рекламному функционалу будет отключен автоматически. Кроме того, TikTok запретит политическим аккаунтам доступ и к другим функциям монетизации (подарки, чаевые, электронная коммерция и др.).

В компании понимают, что политическим организациям все равно может понадобиться доступ к рекламным сервисам: например, для поддержки общественного здравоохранения и безопасности. И для этого в TikTok придумали компромиссное решение:

«Мы по-прежнему будем разрешать правительственным организациям размещать рекламу в ограниченных условиях, и они должны будут работать с представителем TikTok».

Такие шаги TikTok говорят о попытке найти баланс между предоставлением людям возможности обсуждать вопросы, которые имеют отношение к их жизни, и защитой творческой, развлекательной платформы, которая создана для радости, а не для конфликтов.

Все нововведения, таким образом, позволят более эффективно проводить текущую политику руководства платформы.

Фото на обложке: Solen Feyissa / Unsplash