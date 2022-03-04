TikTok попал во внимание Роскомнадзора из-за удаления сюжетов государственного СМИ

TikTok попал во внимание Роскомнадзора из-за удаления новостных материалов в аккаунте государственного СМИ. Ведомство считает такие действия нарушением права на свободу распространения информации.

Роскомнадзор направил в TikTok письмо и попросил объяснить причины удаления новостных материалов, опубликованных в аккаунте государственного информационного агентства «РИА Новости». Об этом ведомство сообщило в официальном аккаунте в Telegram.

«Роскомнадзор отмечает, что подобные действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – отметили в ведомстве.

«РИА Новости» входит в МИА «Россия сегодня», единственным учредителем которого с долей в 100% является Минцифры РФ. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

В четверг 3 марта Роскомнадзор обратился в администрацию Telegram. Ведомство потребовало удалить из Telegram ботов, которые, якобы, предоставляют персональную информацию о российских военных, участвующих в военной операции на Украине, а также членах их семей.

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