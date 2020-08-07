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TikTok запустил телевизионное приложение на устройствах Amazon

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

TikTok запустил свое первое телевизионное приложение под названием «Подробнее на TikTok» на приставках Amazon Fire TV. С его помощью компания планирует тестировать длинные видео. Об этом сообщает Business Insider.

TikTok запустил телевизионное приложение на устройствах Amazon

В приложении будут доступны отобранные плейлисты с видео и компиляции видео из мобильного приложения TikTok. Также будет представлен другой контент, который превышает минутный лимит мобильного приложения.

Кроме того, в телевизионной версии появятся две новые категории контента: «В студии» и «Это TikTok». В первой будут выкладываться интервью со знаменитостями. Вторая включит в себя видео о создателях TikTok.

«Мы размышляли о том, как применение потоковых устройств, таких как Fire TV, может связать нас с пользователями и как мы можем предложить им динамичность. И мы поняли, что перенос нашего контента на телевизор в некоторой степени является следующим шагом», — комментирует глава отдела глобального маркетинга TikTok Ник Тран.

«Подробнее на TikTok» — это бесплатный канал для просмотра видео. Он не требует данных для входа в систему и создания учетной записи. При этом пользователи не смогут загружать туда видео. По заявлению компании, при запуске приложения не будет рекламы.

ТВ канал TikTok уже доступен на всех устройствах Fire TV в США.

Фото: Aayan Arts / Shutterstock

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