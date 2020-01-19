Пользователи пожаловались на блокировку политических страниц на платформе Tilda

Платформа для созадния сайтов Tilda заблокировала две страницы общественно-политической направленности — проект в поддержку осужденных «Ростовское дело» и страницу про московские протесты летом 2019 года. Об этом создатели проектов написали в своих аккаунтах в Telegram.

Авторы проекта «Ростовское дело» рассказали, что получили от юридической службы Tilda письмо о блокировке. В нем говорилось, что сервис не предназначен для «публикации информации и/или проектов, имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер».

«Уведомляем вас о блокировке вашего проекта в связи с размещением в нем политически направленной информации. Tilda — это платформа, предназначенная для создания бизнес-проектов», — сообщил сервис.

Из скриншота переписки, который Rusbase получил от одного из авторов проекта Тимофея Мартыненко, следует, что платформа обвинила «Ростовское дело» в нарушении подпункта d пункта 7.8 правил Tilda.

В этом подпункте сказано, что на Tilda нельзя публиковать контент, который наносит вред деловой репутации и достоинству третьих лиц, нарушает национальное или международное законодательство, а также чужие интеллектуальные права и коммерческую тайну.

В дальнейшей переписке с Мартыненко юридическая служба Tilda сообщила, что временно разблокировала страницу «Ростовское дело», чтобы авторы могли скачать оттуда всю информацию. Также в Tilda добавили, что «по-человечески понимают» позицию Мартыненко, но «не хотят ставить под угрозу сайты других пользователей».

«Ростовское дело» поддерживает 19-летнего Яна Сидорова и 23-летнего Владислава Мордасова, которых в октябре 2019 года суд отправил в колонию строгого режима более чем на 6 лет за «попытку организовать массоые беспорядки» в Ростове-на-Дону в 2017 году. Сторонники Сидорова и Мордасова считают обвинения вымышленными.

После того, как в интернете появились сообщения о блокировке «Ростовского дела», свой проект решила проверить активистка «Бессрочного протеста» Ольга Мисик. У нее на Tilda была выложена курсовая работа по мультимедийным технологиям про московские протесты.

Мисик обнаружила, что ее страница тоже была заблокирована, хотя никакого уведомления от Tilda ей не приходило, написала она у себя в канале. Впоследствии ее страницу тоже разблокировала.

Скриншоты из канала Ольги Мисик

Rusbase направил запрос в Tilda, но на момент написания заметки не получил ответ от сервиса.