«ТилТех Капитал» выделит 1 млрд рублей на поддержку российских предпринимателей в кризис

Инвестиционный фонд «ТилТех Капитал» запустил новое направление антикризисных инвестиций. Объем средств в рамках нового направления составит 1 млрд рублей. Об этом Rusbase рассказал представитель фонда.

В рамках нового направления фонд сохранит прежний фокус на бизнес, работающий на потребительских рынках, и предпринимателей, погруженных в операционное управление. Процедура принятия решения об инвестициях будет сокращена до двух недель.

Требования к проектам, которые могут претендовать на инвестиции:

предприниматель должен быть погружен в операционное управление;

бизнес должен подтвердить здоровую экономику за 2019 год (прибыльная растущая компания, белая бухгалтерия и учет);

должна быть интегрированная система ERP.

На инвестиции до 60 млн рублей по «ускоренной программе» могут претендовать компании с выручкой до 800 млн рублей (за 2019 год). Фонд не исключает инвестиции в проекты на других условиях, но будет обсуждать их в индивидуальном порядке.

«Инвестиции фонда должны помочь бизнесу, который смог адаптироваться к изменившимся условиям, видит возможности для дальнейшего развития, но не имеет для этого достаточного количества ресурсов», — говорится в сообщении.

«Тилтех капитал» основан в 2016 году. Среди владельцев – основатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко, глава совета директоров ГК «Агама» Юрий Алашеев, руководитель некоммерческого партнерства «Центр высоких технологий "Химрар"» Андрей Иващенко.

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