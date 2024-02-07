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«ТилТех Капитал» стал владельцем доли в мебельном ритейлере Divan.ru

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Инвестиционный фонд «ТилТех Капитал» стал совладельцем вертикального интегрированного мебельного ритейлера Divan.ru. Фонду, по условиям сделки, будет принадлежать 10% компании с возможностью нарастить долю до 25% через год. В «ТилТех» считают, что российский рынок после ухода IKEA столкнулся с дефицитом качественной мебели, в фонде рассчитывают, что в перспективе пяти-семи лет Divan.ru выйдет на выручку в 50 млрд рублей.

«ТилТех Капитал» стал владельцем доли в мебельном ритейлере Divan.ru

Divan.ru основан в 2015 году. Сегодня у ритейлера 65 шоурумов в России, 11 — в Беларуси, 7 —в Казахстане и 3 шоурума в Узбекистане. Выручка компании в России за 2023 год составила 6.8 млрд рублей (+25% год к году).

За счет инвестиций «ТилТех Капитал» Divan.ru планирует нарастить мощности, запустив новую площадку для производства корпусной мебели.

Также ритейлер расширит франчайзинговую сеть, которую запустила в 2023 году, подписав соглашение с тремя партнерами. В текущем году в планах компании — увеличить число партнерств до 13.

Кроме того, Divan.ru сосредоточится на развитии новых линеек ассортимента, а также новых сервисов по кастомизации решений и составлению дизайн-проектов.

Также будет разработан новый фирменный стиль, айдентика и ритейл-бук компании. В 2024 году на сайте компании появятся инструменты для работы с дизайнерами.

«Как инвесторы, после ухода IKEA мы наблюдаем на рынке дефицит качественной мебельной продукции и уверены, что Divan.ru может занять достойное место в этой нише. Мы видим, что компания в течение 5-7 лет может достигнуть выручки в 50 млрд рублей, при этом оставаясь прибыльной и растущей», — отметил инвестиционный директор «ТилТех Капитал» Станислав Новиков.

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Шведский ритейлер IKEA отказался от работы в России в связи с вводом ВС РФ на территорию соседнего государства. В 2023 году компания продала свое последнее предприятие в стране.

Фото на обложке: Unsplash

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