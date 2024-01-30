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«Тим Форс» выпустила ЦФА для привлечения инвестиций в малый и средний бизнес

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания «Тим Форс», работающая в сегменте смартстаффинга (технология, которая позволяет организациям предоставлять и привлекать временно доступный персонал), объявила о выпуске на платформе «Мастерчейн» ЦФА (цифровой финансовый актив) для привлечения финансирования малых и средних IT-проектов. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Тим Форс» выпустила ЦФА для привлечения инвестиций в малый и средний бизнес

В качестве пилота в ходе эмиссии выпущено 100 ЦФА номиналом 10 тыс. рублей каждый. Запущенный компанией и ее партнерами в конце прошлого года инвестиционный фонд «Тим Форс Альянс», хочет привлечь капитал с доходностью на уровне 20% годовых. .

По словам основателя «Тим Форс Альянс» Руслана Гайнанова, именно ЦФА спровоцируют трансформацию фондового рынка.

«Цифровые активы, обладающие атрибутами и свойствами акции, помогут нам создать "аналог IPO". Иначе говоря, рынок ЦФА открывает нам возможности для привлечения разного рода инвесторов: от институциональных до розничных», — отмечает Гайнанов.

Генеральный директор «Мастерчейн» Иван Оперчук, в свою очередь, указывает на тенденцию перехода ЦФА от тестирования к коммерческим сделкам.

По его словам, выпуск ЦФА сегодня — это простой и надежный подход в привлечении крупных инвестиций в средний и малый бизнес.

Фото на обложке: thinkhubstudio / Shutterstock

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