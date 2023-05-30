Tinder рассылает российским пользователям предупреждение о прекращении работы в стране с 30 июня

Tinder начал предупреждать российских пользователей о прекращении работы в стране с 30 июня. Уведомление появляется при входе в приложение – в нем сказано, что до 30 июня можно будет «создавать пары и общаться».

Сервис для знакомств Tinder начал показывать пользователям из России уведомление о скором прекращении работы в стране. Внимание на это обратил РБК.

При входе в приложение Tinder появляется окно, в котором указано, что сервис прекращает работу в России с 30 июня. До этой даты пользователи по-прежнему «смогут создавать пары и общаться». В качестве реакции на уведомление предлагается два варианта клика: «не сейчас» или «не сейчас».

О прекращении работы Tinder в России стало известно 2 мая. После начала спецоперации на Украине владелец Tinder – компания Match Group – отключила для российских пользователей платные функции и прекратила рекламную активность.

Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock