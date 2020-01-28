Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В Tinder появятся тревожная кнопка и фото-верификация

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Компания Match Group, которой принадлежат сайты для знакомств OkCupid и Match.com, встроит в свое приложение Tinder тревожную кнопку, обнаружение геолокации и фото-верификацию. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В Tinder появятся тревожная кнопка и фото-верификация

Тревожная кнопка и обнаружение геопозиции должны повысить безопасность пользователей и позволить им попросить помощи в экстренной ситуации на свидании. Нововведения появятся в американской версии Tinder 28 января, а позже в других странах.

Чтобы реализовать функции, Match Group купила долю в сервисе Noonlight. Размер вложений Match Group не раскрывает.

Noonlight разработала программу, с помощью которой человек, находящийся в опасности, может сообщить спасательным службам о своем местонахождении без звонков или текстовых сообщений.

Как сообщает TechCrunch, Noonlight работает с Uber, Lyft, Alexa, Google Home, Fitbit и другими крупными компаниями.

Согласно Match Group, позже в 2020 году в Tinder также появится фото-верификация, работающая на основе искусственного интеллекта. Она будет сопоставлять селфи пользователей с фотографиями в их профилях, чтобы подтвердить, что это действительно они.

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 января — 20 февраля 2020

Продвижение в Instagram

27 января — 27 июля 2020

Курс по аналитике данных

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ