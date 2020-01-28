В Tinder появятся тревожная кнопка и фото-верификация

Компания Match Group, которой принадлежат сайты для знакомств OkCupid и Match.com, встроит в свое приложение Tinder тревожную кнопку, обнаружение геолокации и фото-верификацию. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Тревожная кнопка и обнаружение геопозиции должны повысить безопасность пользователей и позволить им попросить помощи в экстренной ситуации на свидании. Нововведения появятся в американской версии Tinder 28 января, а позже в других странах.



Чтобы реализовать функции, Match Group купила долю в сервисе Noonlight. Размер вложений Match Group не раскрывает.



Noonlight разработала программу, с помощью которой человек, находящийся в опасности, может сообщить спасательным службам о своем местонахождении без звонков или текстовых сообщений.



Как сообщает TechCrunch, Noonlight работает с Uber, Lyft, Alexa, Google Home, Fitbit и другими крупными компаниями.

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

Согласно Match Group, позже в 2020 году в Tinder также появится фото-верификация, работающая на основе искусственного интеллекта. Она будет сопоставлять селфи пользователей с фотографиями в их профилях, чтобы подтвердить, что это действительно они.