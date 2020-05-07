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В Tinder появятся видеочаты

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В приложении Tinder появится функция видеочатов, там пользователи смогут общаться один на один. Об этом говорится в отчетности Match Group за первый квартал (владеет Tinder).

В Tinder появятся видеочаты

Видеочаты планируют добавить во втором квартале 2020 года. Других подробностей компания не раскрывает.

В Match Group отмечают, что на фоне пандемии Tinder стал одним из самых востребованных приложений, так как позволяет встретить новых людей, не выходя из дома. При этом в компании считают, что привычки пользователей меняются, поэтому необходимо предложить им новые функции.

В настоящее время пользователи Tinder могут общаться в чатах, отправляя друг другу текстовые сообщения.

Match Group владеет также другими сервисами онлайн-знакомств, в их числе Hinge и OK Cupid. Компания не исключает, что добавит функцию видеочатов и в другие свои продукты.

Фото: Unsplash

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