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«Тинькофф» запустил для пользователей «вселенную ассистентов» на основе ИИ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Тинькофф» запустил «вселеную ассистентов» — это AI-помощники, которые подстраиваются под запросы пользователя и дают ему персонализированный ответ, говорится в сообщении компании. 

ИИ-помощники могут шутливо отвечать спамерам, подобрать конкретные товары для пользователя или погрузить его в тему инвестиций.

«Тинькофф» запустил для пользователей «вселенную ассистентов» на основе ИИ

На старте представлено шесть AI-помощников — они отличаются друг от друга специальными навыками и сценариями взаимодействия

  • «Финассистент» — позволяет разобраться в тратах и дает советы, как лучше управлять финансами; 
  • «Шопинг-ассистент» — может подбирать товары из конкретной категории, учитывая индивидуальные потребности (например, понимает смысл запроса: «Подбери крем для сухой кожи рук зимой»);
  • «Тревел-ассистент» — посоветует, куда лучше отправиться в путешествие, найдет выгодные авиабилеты и составит план путешествия;
  • «Инвест-ассистент» — позволит погрузиться в тему инвестиций и сэкономить время на изучение теории и анализе бумаг;
  • «Джуниор-ассистент» — умеет развлекать детей и общаться с ними на широкий спектр тем, может обучать финансовой грамотности и помогать разбираться в школьной программе;
  • «Секретарь» — отвечает на звонки вместо клиента, в шутливой форме общается со спамерами, затем присылает запись и расшифровку разговора.

Скриншот «Тинькофф»

Отличие от других AI-ассистентов — способность быстро решать задачи более глубокого уровня именно в своей сфере и обрабатывать сложные запросы, объясняют в компании.

Вселенная ассистентов создана в центре технологий ИИ «Тинькофф». В основе ассистентов — специализированные большие языковые модели (LLM), которые выступают альтернативой ChatGPT. 

На старте пользователям доступен «инвест-ассистент» в приложении «Тинькофф Инвестиции». В ближайшее время все ассистенты появятся в приложениях «Тинькофф» для IOS и Android, а часть из них — еще в Telegram.

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Фото на обложке: Unsplash

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