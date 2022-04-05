«Тинькофф» купит контроль в разработчике решений для банкоматов «Банком»

Группа «Тинькофф» купит 51% долей в российской компании-разработчике инновационных решений для банкоматов «Банком». Об этом говорится в сообщении «Тинькофф».

Доля будет выкуплена у единственного владельца компании Сергея Работько — он останется гендиректром сервиса.

«Банком» заточен на оказание полного спектра услуг по обслуживанию банкоматов, POS-терминалов и другого платежного оборудования — от дистрибуции, ремонта и брендинга до создания креативных технологических решений и модернизации устройств по индивидуальному заказу. В структуру компании входят сервисный и конструкторский отделы, адаптивное производство, сборочный цех и лаборатория креативных решений.

«Тинькофф» в числе прочего занимается созданием банкоматов нового поколения и для этого развивает сотрудничество с поставщиками, вендорами, непрерывно усиливач внутреннюю команду.

С «Банком», как сообщается, «Тинькофф» сотрудничает с момента запуска банкоматной сети. В результате этого партнерства был создан дизайн банкоматов с установленными на них световыми коробами. Среди других проектов — создание арт-банкоматов с нанесенными на них шедеврами мировой живописи. Также «Банком» оказывает сервисную поддержку устройств самообслуживания «Тинькофф».

Арт-банкоматы «Тинькофф»

В составе «Тинькофф» компания продолжит разрабатывать инновационные решения для банкоматов группы и оказывать сервисную поддержку. При этом «Банком» будет обслуживать и других клиентов на рынке.

Фото на обложке: «Тинькофф»