«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис поиска лучших мест для своего дела

«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис геоаналитики «Компас». Он позволит предпринимателям подобрать оптимальное место для открытия торговой точки в конкретном районе города с учетом трафика, размера среднего чека и конкурентной среды, сообщил RB.RU представитель «Тинькофф».

Сервис использует данные аналитического проекта Tinkoff Data, который обрабатывает обезличенные сведения о потребительском поведении 37 млн клиентов экосистемы.

«Компас» может проанализировать локацию по заданным параметрам и составить тепловую карту района: чем светлее область в фильтре «Покупатели», тем больше потенциальных покупателей, а чем светлее область в фильтре «Конкуренты» — тем больше конкурентов.

Сервис предлагает аналитику по 36 категориям розничного офлайн-бизнеса: автозапчасти, автосервисы, антиквариат, аптеки, ателье, бары, товары для дома, зоомагазины, книжные магазины, ломбарды, оптики, отели, продуктовые магазины, рестораны, кафе, салоны красоты и другое.

С помощью «Компаса» можно оценить:

количество конкурентов в районе

количество потенциальных покупателей

средний чек в выбранной категории товаров и услуг

среднее число покупок на одного человека

среднее число покупок в торговой точке

средний оборот торговой точки в районе

среднюю стоимость аренды помещения в месяц

среднюю стоимость аренды одного квадратного метра в год

динамику покупок за полгода в интересующей категории бизнеса

Данные на интерактивной карте обновляются каждый месяц.

«Компас» на старте доступен в 16 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. Количество городов на карте и отраслей для анализа будет расширяться.

Чтобы получить доступ к анализу по всем бизнес-метрикам и данным о локациях, нужно авторизоваться на сайте проекта по номеру мобильного телефона.

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