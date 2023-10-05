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«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис поиска лучших мест для своего дела

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис геоаналитики «Компас». Он позволит предпринимателям подобрать оптимальное место для открытия торговой точки в конкретном районе города с учетом трафика, размера среднего чека и конкурентной среды, сообщил RB.RU представитель «Тинькофф».

«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис поиска лучших мест для своего дела

Сервис использует данные аналитического проекта Tinkoff Data, который обрабатывает обезличенные сведения о потребительском поведении 37 млн клиентов экосистемы.

«Компас» может проанализировать локацию по заданным параметрам и составить тепловую карту района: чем светлее область в фильтре «Покупатели», тем больше потенциальных покупателей, а чем светлее область в фильтре «Конкуренты» — тем больше конкурентов.

Сервис предлагает аналитику по 36 категориям розничного офлайн-бизнеса: автозапчасти, автосервисы, антиквариат, аптеки, ателье, бары, товары для дома, зоомагазины, книжные магазины, ломбарды, оптики, отели, продуктовые магазины, рестораны, кафе, салоны красоты и другое.

С помощью «Компаса» можно оценить:

  • количество конкурентов в районе
  • количество потенциальных покупателей
  • средний чек в выбранной категории товаров и услуг
  • среднее число покупок на одного человека
  • среднее число покупок в торговой точке
  • средний оборот торговой точки в районе
  • среднюю стоимость аренды помещения в месяц
  • среднюю стоимость аренды одного квадратного метра в год
  • динамику покупок за полгода в интересующей категории бизнеса

Данные на интерактивной карте обновляются каждый месяц.

«Компас» на старте доступен в 16 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. Количество городов на карте и отраслей для анализа будет расширяться.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Чтобы получить доступ к анализу по всем бизнес-метрикам и данным о локациях, нужно авторизоваться на сайте проекта по номеру мобильного телефона.

Фото на обложке: Unsplash

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