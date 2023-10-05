«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис поиска лучших мест для своего дела

«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис геоаналитики «Компас». Он позволит предпринимателям подобрать оптимальное место для открытия торговой точки в конкретном районе города с учетом трафика, размера среднего чека и конкурентной среды, сообщил RB.RU представитель «Тинькофф».
Сервис использует данные аналитического проекта Tinkoff Data, который обрабатывает обезличенные сведения о потребительском поведении 37 млн клиентов экосистемы.
«Компас» может проанализировать локацию по заданным параметрам и составить тепловую карту района: чем светлее область в фильтре «Покупатели», тем больше потенциальных покупателей, а чем светлее область в фильтре «Конкуренты» — тем больше конкурентов.
Сервис предлагает аналитику по 36 категориям розничного офлайн-бизнеса: автозапчасти, автосервисы, антиквариат, аптеки, ателье, бары, товары для дома, зоомагазины, книжные магазины, ломбарды, оптики, отели, продуктовые магазины, рестораны, кафе, салоны красоты и другое.
С помощью «Компаса» можно оценить:
- количество конкурентов в районе
- количество потенциальных покупателей
- средний чек в выбранной категории товаров и услуг
- среднее число покупок на одного человека
- среднее число покупок в торговой точке
- средний оборот торговой точки в районе
- среднюю стоимость аренды помещения в месяц
- среднюю стоимость аренды одного квадратного метра в год
- динамику покупок за полгода в интересующей категории бизнеса
Данные на интерактивной карте обновляются каждый месяц.
«Компас» на старте доступен в 16 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. Количество городов на карте и отраслей для анализа будет расширяться.
Чтобы получить доступ к анализу по всем бизнес-метрикам и данным о локациях, нужно авторизоваться на сайте проекта по номеру мобильного телефона.
Фото на обложке: Unsplash
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