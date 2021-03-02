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«Тинькофф Бизнес» предложил онлайн-учебник для начинающих предпринимателей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«Тинькофф Бизнес» разработал бесплатный обучающий онлайн-курс для начинающих предпринимателей. В учебнике собрана информация, которая даст знания для запуска своего дела, рассказали RB.ru в «Тинькофф».

«Тинькофф Бизнес» предложил онлайн-учебник для начинающих предпринимателей

Учебник «Как открыть ИП и запустить бизнес» создан практикующими юристами и бухгалтерами. 

По заявлению компании, курс поможет разобраться в азах регистрации бизнеса, выбрать правильную организационно-правовую форму, настроить бухгалтерский учет, наладить документооборот, а также предостережет от наиболее частых ошибок на старте.

Учебник состоит из 10 уроков:

  1. «А точно ли ИП? Выбираем форму бизнеса»;
  2. «Что такое ОКВЭД и зачем он нужен? Выбираем вид деятельности»;
  3. «Что ИП должен платить государству? Выбираем систему налогообложения»;
  4. «Как зарегистрировать ИП? Выбираем способ регистрации»;
  5. «Как выбрать банк и настроить процесс работы»;
  6. «Как и когда платить налоги и взносы»;
  7. «Как работать с контрагентами и вести документооборот»;
  8. «Как работать с подрядчиками и оформлять отношения»;
  9. «Как принимать от покупателей наличку и карты»;
  10. «Как найти клиентов: каналы продвижения для малого бизнеса».

Время изучения одной темы составляет 7-10 минут. После каждого урока предусмотрен тест для самопроверки.

tinkoff

Курс нацелен на начинающих предпринимателей с собственной бизнес-идеей. Из курса они смогут узнать, как грамотно юридически оформить предприятие и выстроить бизнес-процессы. Также обучение будет полезно действующим предпринимателям, которым нужно восполнить пробелы в знаниях, пояснили в «Тинькофф».

Первые 5 уроков учебника находятся в открытом доступе. Ссылки на остальные будут приходить на электронную почту после регистрации.

В 2019 году «Тинькофф» выпустил книгу «Бизнес без МВА». Она содержит базовые советы по ведению финансов, переговоров, построении клиентского сервиса, отношениях с бизнес-партнерами и банками.

Также «Тинькофф Бизнес» развивает медиа для предпринимателей «Бизнес-Секреты», где публикуются статьи с разбором бухгалтерских и правовых аспектов бизнеса, кейсы реальных компаний.

«Тинькофф Бизнес» — экосистема финансовых и технологических сервисов для малого, среднего и крупного бизнеса. По собственным данным, услугами компании пользуются более 600 тысяч российских компаний и предпринимателей.

Фото: Billion Photos / Shutterstock

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