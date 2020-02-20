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«Тинькофф» запустил финансовые сервисы для блогеров-предпринимателей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Тинькофф Бизнес» запустил комплексное обслуживание по расчетному счету и финансовые сервисы для блогеров-предпринимателей. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

«Тинькофф» запустил финансовые сервисы для блогеров-предпринимателей

Начинающим блогерам (до 100 тысяч подписчиков) «Тинькофф Бизнес» предлагает регистрацию ИП, подробный гайд по работе с договорами и налоговой, готовый шаблон договора о рекламе и вывод до 400 тысяч рублей в месяц на личную карту.

Для блогеров с большой аудиторией (от 500 тысяч до 1 млн и более) — свободный вывод до 1 млн рублей на личную карту, консьерж-сервис в путешествиях, бесплатные переводы до 2 млн рублей на карты других банков и другое.

Начинающим блогерам будет доступна онлайн-бухгалтерия «Тинькофф». Сервис видит все поступления по счету, напоминает об оплате налогов, помогает подготовить декларацию.

«Мы хорошо понимаем, из каких именно задач состоит работа блогеров, поэтому решили специально для них адаптировать свои инструменты, которые есть в нашей экосистеме для предпринимателей. Они позволяют блогерам решить практически любую предпринимательскую задачу всего в несколько кликов в любой точке мира», — сообщил вице-президент «Тинькофф» Федор Бухаров.

Фото: Unsplash

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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