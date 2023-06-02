«Тинькофф» снова отменил выплату по бессрочным евробондам

Банк «Тинькофф» снова отменил выплату купона по «вечным» субординированным еврооблигациям, сказано в сообщении TCS Finance DAC. Это уже не первый раз, когда организация аннулирует выплаты по этому евробонду.

Речь идет о «вечных» евробондах, которые «Тинькофф» разместил в 2017 году. Обычно выплаты осуществляются раз в три месяца, актуальная ставка — 11,002%.

До этого кредитная организация объявляла об аннулировании выплат процентов по этому евробонду в марте. Тогда сообщалось, что такой шаг предусмотрен документацией.

«Тинькофф» отменял выплаты и по другому выпуску «вечных» евробондов, размещенных в 2021 году на сумму $600 млн

Ранее от VK через суд потребовали выплатить порядка 1 млрд рублей задолженности по евробондам. Компания, в свою очередь, заявила, что не является исполнителем по этим выплатам.

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