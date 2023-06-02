Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Тинькофф» снова отменил выплату по бессрочным евробондам

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Банк «Тинькофф» снова отменил выплату купона по «вечным» субординированным еврооблигациям, сказано в сообщении TCS Finance DAC. Это уже не первый раз, когда организация аннулирует выплаты по этому евробонду.

«Тинькофф» снова отменил выплату по бессрочным евробондам

Речь идет о «вечных» евробондах, которые «Тинькофф» разместил в 2017 году. Обычно выплаты осуществляются раз в три месяца, актуальная ставка — 11,002%.

До этого кредитная организация объявляла об аннулировании выплат процентов по этому евробонду в марте. Тогда сообщалось, что такой шаг предусмотрен документацией. 

«Тинькофф» отменял выплаты и по другому выпуску «вечных» евробондов, размещенных в 2021 году на сумму $600 млн 

Ранее от VK через суд потребовали выплатить порядка 1 млрд рублей задолженности по евробондам. Компания, в свою очередь, заявила, что не является исполнителем по этим выплатам.

Фото на обложке: olympuscat / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  2. 2 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
  3. 3 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
  4. 4 Рекрутинг: методы и способы привлечения кандидатов
  5. 5 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2023

Спринт

07 июня 2023

Text Generation Detection: GPT or Human

07 июня 2023

Sibur Challenge 2023 // Генерализация

07 июня 2023

MGIMO Ventures

08 июня 2023

Арктек Дата 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ