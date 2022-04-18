Заработавшие на обмене валют клиенты «Тинькофф» подали на банк в суд

Клиенты «Тинькофф Банка», которым в конце февраля и начале марта удалось выгодно конвертировать рубли в доллары и евро с помощью промежуточной конвертации в фунты стерлингов, направили судебные иски с требованием признать блокировку счетов незаконной и вернуть списанные деньги.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на троих клиентов банка и копии их исковых заявлений. Один из них уточнил, что судебные иски подали около 10 пострадавших клиентов.

В одном из исковых заявлений говорится, что клиент 11 марта «посчитал для себя выгодным» купить валюту и конвертировать ее в другую. Для этого он занял у знакомого €200 тыс., конвертировал деньги в фунты стерлингов, купил на них доллары и конвертировал их в евро.

Такую операции клиент «Тинькофф Банка» совершил «несколько раз подряд», а затем вернул заем своему знакомому. При помощи подобной конвертации удалось заработать €48 тыс.

На следующий день «Тинькофф Банк» заблокировал счет клиента, сославшись при этом на закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Клиент посетил офис «Тинькофф» и предоставил оригинал договора займа с письменными пояснениями. После этого «Тинькофф» списал со счета клиента почти 2 млн рублей и €28 тыс. в связи с «неосновательным обогащением».

Представитель банка не ответил на запрос Forbes.

Конфликт клиентов с «Тинькофф Банком» продолжается с середины марта. Сначала банк блокировал деньги на счетах клиентов, которые воспользовались выгодными курсами обмена валют через промежуточную конвертацию в британский фунт. После этого банк списал со счетов этих клиентов деньги — по данным Forbes, минусы на счетах достигали 29 млн рублей.

Один из клиентов, столкнувшийся с блокировкой и списаниями, отметил, что их сумма соответствует прибыли, которая была получена на операциях с валютой.

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