«Тинькофф» подаст встречные иски к клиентам, у которых списал деньги за выгодную конвертацию валюты

«Тинькофф» собрался подать встречные иски к своим клиентам, у которых списал деньги за выгодную конвертацию валюты в конце февраля-начале марта. Люди покупали фунты стерлингов за рубли, затем переводили их в доллары – таким образом один доллар обходился им в 88 рублей при его рыночной цене в 150 рублей.

Тинькофф намерен отстаивать свою позицию в суде и подать встречные иски к своим клиентам, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Ранее стало известно, что около 10 клиентов «Тинькофф» подали в суд на банк за то, что он списал с них деньги. Forbes оценил сумму в 29 млн рублей.

В период резких скачков курсов валют и общей неопределенности, который происходил в конце февраля-начале марта, люди воспользовались ситуацией – клиенты «Тинькофф» покупали фунты стерлингов за рубли, затем переводили их в доллары США. Таким образом один доллар обходился клиенту банка в 88 рублей при том, что при прямой конвертации он бы стоил около 150 рублей.

Фото на обложке: PalSand / Shutterstock