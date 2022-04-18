Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Тинькофф» подаст встречные иски к клиентам, у которых списал деньги за выгодную конвертацию валюты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» собрался подать встречные иски к своим клиентам, у которых списал деньги за выгодную конвертацию валюты в конце февраля-начале марта. Люди покупали фунты стерлингов за рубли, затем переводили их в доллары – таким образом один доллар обходился им в 88 рублей при его рыночной цене в 150 рублей.

«Тинькофф» подаст встречные иски к клиентам, у которых списал деньги за выгодную конвертацию валюты

Тинькофф намерен отстаивать свою позицию в суде и подать встречные иски к своим клиентам, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Ранее стало известно, что около 10 клиентов «Тинькофф» подали в суд на банк за то, что он списал с них деньги. Forbes оценил сумму в 29 млн рублей.

В период резких скачков курсов валют и общей неопределенности, который происходил в конце февраля-начале марта, люди воспользовались ситуацией – клиенты «Тинькофф» покупали фунты стерлингов за рубли, затем переводили их в доллары США. Таким образом один доллар обходился клиенту банка в 88 рублей при том, что при прямой конвертации он бы стоил около 150 рублей.

Фото на обложке: PalSand / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Заработавшие на обмене валют клиенты «Тинькофф» подали на банк в суд
  2. 2 «СБПэй» — что нужно знать пользователям и бизнесу
  3. 3 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала последствия санкций для России
  4. 4 Банки сократили кешбэк и поменяли программы лояльности
  5. 5 Соцсети и вредоносные приложения: Сбер рассказал, что стали активнее использовать телефонные мошенники

ВОЗМОЖНОСТИ

18 апреля 2022

Программа GoGlobal «Акселератора ФРИИ»

18 апреля 2022

FerroniTech

18 апреля 2022

Фонд содействия инновациям. Программа «Интернационализация»

Все ВОЗМОЖНОСТИ