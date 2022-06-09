Клиенты «Тинькофф» начали массово снимать валюту после решения банка ввести плату за обслуживание счетов

Клиенты банка «Тинькофф» начали массово снимать валюту. Ранее днем компания объявила о том, что с 23 июня вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте.

В банкоматах банка наблюдается недостача евро и долларов США, пишет Frank Media. На нехватку валюты в банкоматах жалуются и клиенты.

Представитель «Тинькофф» сообщил RB.RU, что «снять валюту можно», кредитная организация занимаемся оперативным пополнением банкоматов.

В компании добавили, что на карте банкоматов могут сохраняться трудности с отображением информации, решением этого вопроса банк также занимается.

Ранее 9 июня «Тинькофф» объявил, что с 23 июня вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Стоимость их обслуживания составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. В банке сообщили, что эта мера «обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России».

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