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Клиенты «Тинькофф» начали массово снимать валюту после решения банка ввести плату за обслуживание счетов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Клиенты банка «Тинькофф» начали массово снимать валюту. Ранее днем компания объявила о том, что с 23 июня вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. 

Клиенты «Тинькофф» начали массово снимать валюту после решения банка ввести плату за обслуживание счетов

В банкоматах банка наблюдается недостача евро и долларов США, пишет Frank Media. На нехватку валюты в банкоматах жалуются и клиенты.

Представитель «Тинькофф» сообщил RB.RU, что «снять валюту можно», кредитная организация занимаемся оперативным пополнением банкоматов.

В компании добавили, что на карте банкоматов могут сохраняться трудности с отображением информации, решением этого вопроса банк также занимается. 

Ранее 9 июня «Тинькофф» объявил, что с 23 июня вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Стоимость их обслуживания составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. В банке сообщили, что эта мера «обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России».

Фото на обложке: VPales / Shutterstock

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