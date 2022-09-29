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«Тинькофф» запустил доставку продуктов из супермаркетов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Тинькофф» запустил в своем мобильном приложении сервис доставки продуктов из супермаркетов — клиенты смогут заказывать товары во вкладке «Сервисы». Об этом RB.RU сообщил представитель банка.

«Тинькофф» запустил доставку продуктов из супермаркетов

Первым партнером стала сеть магазинов «ВкусВилл» — кешбэк за покупку продуктов сети составит до 10%. В ближайшее время к сервису будут подключены другие крупнейшие сети супермаркетов.

Скриншот: пресс-служба «ВкусВилл»

Минимальная сумма для заказа не установлена.

Сборкой и доставкой заказов занимается «ВкусВилл», продукты доставляются во всех регионах присутствия сети, максимальное время ожидания заказа составит два часа. 

Заказ доступен в мобильном приложении «Тинькофф» можно в разделе «Сервисы» → «ВкусВилл».

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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