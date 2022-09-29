«Тинькофф» запустил доставку продуктов из супермаркетов

«Тинькофф» запустил в своем мобильном приложении сервис доставки продуктов из супермаркетов — клиенты смогут заказывать товары во вкладке «Сервисы». Об этом RB.RU сообщил представитель банка.
Первым партнером стала сеть магазинов «ВкусВилл» — кешбэк за покупку продуктов сети составит до 10%. В ближайшее время к сервису будут подключены другие крупнейшие сети супермаркетов.
Скриншот: пресс-служба «ВкусВилл»
Минимальная сумма для заказа не установлена.
Сборкой и доставкой заказов занимается «ВкусВилл», продукты доставляются во всех регионах присутствия сети, максимальное время ожидания заказа составит два часа.
Заказ доступен в мобильном приложении «Тинькофф» можно в разделе «Сервисы» → «ВкусВилл».
Фото на обложке: Primakov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как подружиться с клиентами: истории компаний, где сервис — основа бизнес-модели
- 2 Как завоевать доверие «ВкусВилл» и обойти конкурентов: кейс Ubirator
- 3 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
- 4 Apple объяснила причину удаления приложений VK из App Store
- 5 Passwork: менеджер паролей для бизнеса
ВОЗМОЖНОСТИ
30 сентября 2022
30 сентября 2022
30 сентября 2022