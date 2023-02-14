«Тинькофф» запустил платформу по работе на бирже для юрлиц

«Тинькофф» запустил платформу «Инвестиции для бизнеса» для юридических лиц, там банк планирует оказывать биржевые услуги.
Компаниям для этого нужно иметь договор расчетно-кассового обслуживания в «Тинькофф-банке», пишет «Коммерсантъ». Собственники бизнеса, бухгалтеры или казначеи смогут оперативно управлять ликвидностью компаний, настраивать инструменты для размещения свободных денежных средств, привлекать финансирование или обменивать валюту.
Операции будут проходить в личном кабинете и через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес». Сейчас на платформе можно удаленно открыть брокерский счет и управлять доступами к нему, инвестировать свободные средства через биржевые овернайты.
Большинство опрошенных газетой крупных брокеров — БКС, «Цифра брокер», «Открытие Инвестиции», «Альфа-банк» — уже предоставляют клиентам подобные услуги.
В инвесткомпаниях пояснили, что наиболее востребованными являются валютообменные операции на бирже, также брокеры помогают размещать свободные средства компаний через операции репо и проводят сделки на срочном рынке для хеджирования валютных и других рисков.
Фото на обложке: Nikita Burdenkov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
- 2 Американская инвестиционная фирма FMR LLC увеличила долю в головной структуре «Яндекса» до 5,98%
- 3 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
- 4 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 5 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
ВОЗМОЖНОСТИ
14 февраля 2023
14 февраля 2023
15 февраля 2023