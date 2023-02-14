«Тинькофф» запустил платформу по работе на бирже для юрлиц

«Тинькофф» запустил платформу «Инвестиции для бизнеса» для юридических лиц, там банк планирует оказывать биржевые услуги.

Компаниям для этого нужно иметь договор расчетно-кассового обслуживания в «Тинькофф-банке», пишет «Коммерсантъ». Собственники бизнеса, бухгалтеры или казначеи смогут оперативно управлять ликвидностью компаний, настраивать инструменты для размещения свободных денежных средств, привлекать финансирование или обменивать валюту.

Операции будут проходить в личном кабинете и через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес». Сейчас на платформе можно удаленно открыть брокерский счет и управлять доступами к нему, инвестировать свободные средства через биржевые овернайты.

Большинство опрошенных газетой крупных брокеров — БКС, «Цифра брокер», «Открытие Инвестиции», «Альфа-банк» — уже предоставляют клиентам подобные услуги.

В инвесткомпаниях пояснили, что наиболее востребованными являются валютообменные операции на бирже, также брокеры помогают размещать свободные средства компаний через операции репо и проводят сделки на срочном рынке для хеджирования валютных и других рисков.

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