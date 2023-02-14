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«Тинькофф» запустил платформу по работе на бирже для юрлиц

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Тинькофф» запустил платформу «Инвестиции для бизнеса» для юридических лиц, там банк планирует оказывать биржевые услуги.

«Тинькофф» запустил платформу по работе на бирже для юрлиц

Компаниям для этого нужно иметь договор расчетно-кассового обслуживания в «Тинькофф-банке», пишет «Коммерсантъ». Собственники бизнеса, бухгалтеры или казначеи смогут оперативно управлять ликвидностью компаний, настраивать инструменты для размещения свободных денежных средств, привлекать финансирование или обменивать валюту.

Операции будут проходить в личном кабинете и через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес». Сейчас на платформе можно удаленно открыть брокерский счет и управлять доступами к нему, инвестировать свободные средства через биржевые овернайты.

Большинство опрошенных газетой крупных брокеров — БКС, «Цифра брокер», «Открытие Инвестиции», «Альфа-банк» — уже предоставляют клиентам подобные услуги.

В инвесткомпаниях пояснили, что наиболее востребованными являются валютообменные операции на бирже, также брокеры помогают размещать свободные средства компаний через операции репо и проводят сделки на срочном рынке для хеджирования валютных и других рисков.

Фото на обложке: Nikita Burdenkov / Shutterstock

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