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«Тинькофф» может стать владельцем финтех-проекта «Точка» — «Коммерсантъ»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Тинькофф» может стать владельцем финтех-проекта «Точка», в настоящее время организация ведет переговоры о покупке с банком «Траст», рассказали «Коммерсанту» несколько источников.

«Тинькофф» может стать владельцем финтех-проекта «Точка» — «Коммерсантъ»

«Точка» представляет собой проект для работы с малым и средним бизнесом, он появился еще в 2000-е годы. В 2018 году банк «Открытие», Qiwi и «Точка» подписали договор о создании совместного предприятия. В 2021 году Qiwi продала банку свою 40%-ю долю в «Точке», сделка оценивалась примерно в 5 млрд рублей. После начала февральских событий уже «Открытию» пришлось продать 90% проекта банку «Траст», оставшиеся 10% принадлежат кипрской Catalytic People Limited.

Теперь в «Траст» подтверждают, что рассматривают сценарии продажи «Точки», поскольку банк изначально считался «временным инвестором». В организации отметили, что такая сделка усилит позиции и предоставит новые возможности для развития. В самой «Точке» также не отрицают планов по смене собственника, отмечая, что это уже не первый случай за последние годы.

Как сообщил один из собеседников «Коммерсанта», основным претендентом на покупку является «Тинькофф». Переговоры хотя и не афишируются, но находятся на «продвинутой стадии», поясняет он. Другой источник утверждает, что «Траст» оценивает весь актив в 20 млрд рублей.

«Ключевой акционер… рассматривает возможность продажи крупным финансово-промышленным группам из топ-100», — пояснили в «Точке».

Там добавили, что потенциальная сделка не предусматривает потери операционной самостоятельности.

Эксперты считают продажу проекта банку «Тинькофф» логичным, поскольку организации обладают сравнимыми долями рынка малого и среднего бизнеса.

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Ранее сообщалось, что Банк России и ВТБ договорились о продаже последнему банка «Открытие».

Фото на обложке: boonchoke / Shutterstock

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