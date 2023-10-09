«Тинькофф» запросил согласие 30 млн клиентов на обработку их фотографий, сделанных при оформлении банковских продуктов, для перевода их в формат в том числе векторов Единой биометрической системы (ЕБС). Чтобы избежать попадания в ЕБС, пользователи должны выразить отказ в явной форме — через обращение в банк, сообщил «Коммерсантъ».

Согласие банк начал собирать с конца сентября. При этом «Тинькофф» не стал тратиться на SMS или push-уведомления, а только опубликовал сообщение в «сторис» в верхней части своего мобильного приложения.

Клиенты банка возмутились тем, что в обращении банк предоставил только возможность согласиться на это предложение. Пользователи смогут направить отказ через «Почту России» или личное обращение в банк, в том числе с помощью сервисов дистанционного обслуживания.

Сама по себе фотография не считается биометрией пока клиент не даст согласие на обработку. Все фотографии делали обычно курьеры, доставляющие продукты банка.

По словам управляющего партнера Comply Артема Дмитриева, если «Тинькофф» собирает согласие для того, чтобы изменить категорию ранее собранных персональных данных и превратить их в биометрические и передать в ЕБС, то так не выйдет, получать соглсие на обработку постфактум неправомерно.

У банка формально сейчас два варианта действий: получить согласие клиентов и передать данные в ЕБС или же полностью удалить информацию из своей системы.

В декабре 2022 года в Минцифры уточнили новые требования к работе с Единой биометрической системой (ЕБС), которые ранее приняла Госдума. Пользователь может отказаться от переноса данных в систему в течение 30 дней. Комментируя тогда вопрос качества образцов, в ведомстве пояснили, что его устанавливает Минцифры. Если переданные сведения окажутся некачественными, то использовать их можно будет только при получении услуг компании, которая предоставила данные.

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