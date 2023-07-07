«Тинькофф» приостановит долларовые переводы в казахстанский банк «Фридом Финанс»

«Тинькофф» с 18 июля приостанавливает долларовые переводы в казахстанский банк «Фридом Финанс». SWIFT-переводы можно сделать только в рублях и тенге, говорится на сайте «Тинькофф». Ограничения «Тинькофф» на валютные переводы в «Фридом Финанс» уже есть – их ввели 5 июля.
С 18 июля «Тинькофф» приостановит переводы в долларах США в казахстанский банк «Фридом Финанс». Об этом Frank Media сообщили в колл-центре банка.
С 18 июля переводы из банка в банк будут доступны только в рублях и тенге. Возможность переводов в рублях через СБП появилась 30 мая. Операции осуществляются без комиссии.
5 июля «Тинькофф» ограничил валютные переводы в «Фридом Финанс». Максимальная сумма единоразового перевода составляет $20 тыс. с комиссией 1% (минимум – $30, максимум – $200).
Фото на обложке: Sergio Photone /
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