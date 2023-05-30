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В «Тинькофф» появились мгновенные переводы рублей в казахстанский «Фридом банк»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В «Тинькофф» появились мгновенные переводы рублей по системе быстрых платежей (СБП) в казахстанский Freedom Finance. Операции осуществляются без комиссии.

В «Тинькофф» появились мгновенные переводы рублей в казахстанский «Фридом банк»

Переводы доступны по номеру телефона, в меню со списком банков нужно выбрать «Фридом банк».

Кроме того, «Тинькофф» переводит доллары напрямую через систему SWIFT в казахстанский «Фридом». Комиссия таких операций составляет 1%, минимальная сумма перевода — $30.

Ранее российский банк начал информировать своих клиентов о новой опции. Организация предлагала открыть карту во Freedom Finance. Услуга, как утверждалось, доступна только премиум-клиентам.

Однако Freedom Finance опроверг наличие такой возможности. Кредитная организация заявила, что не предоставляет услуги удаленного открытия карт нерезидентам Казахстана.

Фото на обложке: Suradech Prapairat / Shutterstock

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