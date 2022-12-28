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«Тинькофф» запустил платформу «Тинькофф Город» для планирования развлечений и путешествий

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Тинькофф» запустил платформу «Тинькофф Город», которая объединит в единой экосистеме городские продукты, сервисы и услуги. Ее особенность — персонализация предложений под каждого клиента на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в сообщении «Тинькофф».  

«Тинькофф» запустил платформу «Тинькофф Город» для планирования развлечений и путешествий

«Тинькофф Город» позволит найти развлечение, спланировать путешествие, решить различные вопросы, связанные с жизнью в городе, найти единомышленников для развлечений, узнать новости, купить продукты и товары, заправить машину и другое.

Алгоритмы, созданные на основе больших данных, смогут анализировать транзакции, интересы, потребительское поведение человека и предлагать интересные клиенту услуги.  

Отмечается, что каждый пользователь видит свой собственный «Город» — предложения, контент и статьи в этом разделе обновляются каждый день в зависимости от активности клиента.

Основные элементы платформы:

  • Личный гид — персональные рекомендации и подборки для каждого клиента, основанные на его привычках и интересах.
  • Сервисы для ежедневных покупок — заказ продуктов через приложение, онлайн-покупка техники и электроники, книг, видеоигр, заказ цветов, заправка автомобилей через «Тинькофф Топливо» с кешбэком до 10%. 
  • Сервисы для организации досуга — афиша культурных мероприятий, покупка билетов в кино, концерты, театр, на спортивные мероприятия, бронирование столиков в ресторанах.
  • Услуги — покупка туров и авиабилетов, страхование, «Тинькофф Ремонт», салоны красоты, спортивные онлайн-тренировки.
  • Личная контент-лента — формируется за счет интеграции с «Тинькофф Журналом».
  • Сообщество — общение в мессенджере внутри приложения, оценка отзывов, поиск людей со схожими интересами, совместные походы на мероприятия.

Сервисы «Тинькофф Города» можно найти в суперприложении «Тинькофф» на вкладке «Город». 

Фото: «Тинькофф»

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