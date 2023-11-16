Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Тинькофф» открыл новую штаб-квартиру в центре Москвы с концепцией «город в городе»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Тинькофф» открыл новую штаб-квартиру Tinkoff Space в Москве, сообщила компания. Пространство в формате гибкого офиса создано по концепции «город в городе» и расположено в бизнес-центре AFI Square.

«Тинькофф» открыл новую штаб-квартиру в центре Москвы с концепцией «город в городе»

Компания заняла всю площадь двух высотных башен Б1 и Б2 на 20 и 13 этажей общей площадью 90 тыс. м². Сейчас вводится в эксплуатацию здание башни Б2, в которую уже начали переезжать первые сотрудники.

 

Новое пространство создано по концепции «город в городе» и включает в себя клинику с полным циклом услуг по ДМС, кафе и рестораны, аптеку, салон красоты, фитнес, массажный кабинет и другое.

 

Рабочие зоны включают опенспейсы, на столах в которых есть навигация для бронирования места, большие мониторы, беспроводные зарядки, которые встроены в столы. На всех этажах доступны групповые и индивидуальные переговорные комнаты с шумоподавлением.

Узнай по ссылке, как выбрать сервис управления проектами в компании

На первом этаже появится собственная видеостудия «Тинькофф» со своей костюмерной, гримерными и монтажными комнатами. Также там откроется офлайн-магазин Tinkoff Shop, в котором будет представлен мерч компании.  

Также компания предусмотрела комнаты для медитаций, «норки» для сна, игровые зоны на каждом этаже с настольными играми, шахматами, теннисными столами и специальные локеры для личных вещей, которые открываются по Face ID и пропуску.

 

Новая штаб-квартира «Тинькофф» объединит в одном месте ключевые подразделения группы — «Тинькофф Банк» (в том числе «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Инвестиции»), «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Образование», «Тинькофф Путешествия», «Тинькофф Центр Разработки» (за исключением региональных отделений) и др.

Остальные офисы компании в Москве продолжат свою работу. Сотрудники также смогут работать из локаций БЦ «Водный», «Шереметьевский», «Мирленд», коворкинга SOK.

По собственным данным, у «Тинькофф» сейчас более 70 тыс. сотрудников.

Фото: «Тинькофф» 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 11-классник из Москвы стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады
  2. 2 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  3. 3 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
  4. 4 Названы 25 лучших городов для жизни в будущем
  5. 5 Как устроено гибридное офисное пространство «Таблица»
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2023

Tender Hack

18 ноября 2023

Plug and Play

20 ноября 2023

Стипендиальный конкурс Фонда Потанина

Все ВОЗМОЖНОСТИ