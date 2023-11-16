«Тинькофф» открыл новую штаб-квартиру в центре Москвы с концепцией «город в городе»

«Тинькофф» открыл новую штаб-квартиру Tinkoff Space в Москве, сообщила компания. Пространство в формате гибкого офиса создано по концепции «город в городе» и расположено в бизнес-центре AFI Square.
Компания заняла всю площадь двух высотных башен Б1 и Б2 на 20 и 13 этажей общей площадью 90 тыс. м². Сейчас вводится в эксплуатацию здание башни Б2, в которую уже начали переезжать первые сотрудники.
Новое пространство создано по концепции «город в городе» и включает в себя клинику с полным циклом услуг по ДМС, кафе и рестораны, аптеку, салон красоты, фитнес, массажный кабинет и другое.
Рабочие зоны включают опенспейсы, на столах в которых есть навигация для бронирования места, большие мониторы, беспроводные зарядки, которые встроены в столы. На всех этажах доступны групповые и индивидуальные переговорные комнаты с шумоподавлением.
На первом этаже появится собственная видеостудия «Тинькофф» со своей костюмерной, гримерными и монтажными комнатами. Также там откроется офлайн-магазин Tinkoff Shop, в котором будет представлен мерч компании.
Также компания предусмотрела комнаты для медитаций, «норки» для сна, игровые зоны на каждом этаже с настольными играми, шахматами, теннисными столами и специальные локеры для личных вещей, которые открываются по Face ID и пропуску.
Новая штаб-квартира «Тинькофф» объединит в одном месте ключевые подразделения группы — «Тинькофф Банк» (в том числе «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Инвестиции»), «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Образование», «Тинькофф Путешествия», «Тинькофф Центр Разработки» (за исключением региональных отделений) и др.
Остальные офисы компании в Москве продолжат свою работу. Сотрудники также смогут работать из локаций БЦ «Водный», «Шереметьевский», «Мирленд», коворкинга SOK.
По собственным данным, у «Тинькофф» сейчас более 70 тыс. сотрудников.
Фото: «Тинькофф»
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